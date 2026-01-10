Pronostici di oggi 10 gennaio | Serie A FA Cup La Liga Bundesliga

Ecco i pronostici di oggi, 10 gennaio, riguardanti le principali competizioni calcistiche: Serie A, FA Cup, La Liga, Bundesliga, Coppa di Francia e Coppa d’Africa. Il weekend si presenta senza incontri di Premier League, offrendo comunque diverse opportunità di analisi e previsione per gli appassionati di calcio. Un quadro completo delle partite in programma per orientarsi nelle scelte e nelle previsioni di questa giornata.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 10 gennaio. Serie A, FA Cup, La Liga, Bundesliga, Coppa di Francia e Coppa d'Africa nel weekend senza Premier League. Questo un po' il tema di questo secondo sabato del 2026 in attesa di una domenica che vedrà al centro della scena un imperdibile Inter-Napoli.

Pronostico Atalanta vs Torino – 10 Gennaio 2026 - Il confronto di Serie A tra Atalanta e Torino, in programma il 10 Gennaio 2026 alle 20:45 presso la New Balance Arena, si presenta come uno dei match più ... news-sports.it

Pronostici Sci 10-11 gennaio 2026 - Uomini impegnati in Gigante e Slalom a Adelboden mentre le donne sono impegnate in Austria, a Zauchensee. betitaliaweb.it

