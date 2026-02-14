A gennaio, i prestiti alle imprese e alle famiglie sono aumentati dell’1,9%, spinti dalla domanda di finanziamenti. La causa principale è l’aumento dei tassi sui mutui, che anche a inizio anno hanno continuato a salire. Nel frattempo, i depositi bancari si sono ridotti di 3 miliardi, raggiungendo i 1870 miliardi, anche se rispetto a gennaio 2025 crescono del 3,7 per cento.

Crescono per l’undicesimo mese consecutivo i prestiti a famiglie e imprese. A gennaio l’incremento è stato pari all’1,9 per cento. A dicembre 2025 i prestiti alle famiglie erano cresciuti del 2,5% e quelli alle imprese del 2 per cento. Per le famiglie si tratta del tredicesimo mese consecutivo in cui si è registrato un incremento e per le imprese è il settimo mese consecutivo in cui sono cresciuti i finanziamenti. È quanto emerge dal bollettino mensile Abi relativo al mese di gennaio. Nello stesso mese il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è sceso al 3,49 per cento (3,58% nel mese precedente; 5,45% a dicembre 2023) mentre il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 3,47 per cento contro il 3,38 del mese precedente. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Prestiti, non si ferma la crescita: +1,9% a gennaio. Tassi sui mutui in risalita

A dicembre si registra un aumento dei prestiti a famiglie e imprese, con i tassi medi dei mutui che salgono al 3,37%.

A dicembre 2025, i prestiti concessi a famiglie e imprese hanno mantenuto un trend di crescita, sebbene i tassi medi sui mutui siano saliti al 3,37%.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sanità in Campania, un milione e mezzo di cittadini rinunciano alle cure. I motivi: liste d'attesa lunghe e povertà; Mantovani indebitati per curarsi: in aumento la richieste di prestiti; La Biblioteca di Pieve del Grappa non si ferma più: nel 2025 numeri record e sempre più cittadini coinvolti; Sanità veneta, o paghi o rinunci: la nuova moda delle rate.

Prestiti, non si ferma la crescita: +1,9% a gennaio. Tassi sui mutui in risalitaI depositi bancari si attestano a 1870 miliardi (erano pari a 1873 miliardi a dicembre 2025) e segnano una crescita del 3,7 per cento rispetto a gennaio 2025. Sono in lieve calo anno su anno ... ilsole24ore.com

Prestiti, tassi in calo ma famiglie più esposte: a Napoli si chiedono meno soldiNel 2025 scendono i tassi su prestiti personali e cessioni del quinto, ma cresce l’importo medio richiesto e si allungano le durate. Napoli resta la provincia con le richieste più basse, mentre aument ... napolitoday.it

Biblioteca comunale di Pieve del Grappa: prestiti in crescita, nuovi lettori e decine di iniziative. Si conferma un vero punto di riferimento culturale per tutte le età. facebook

Per molti l'acquisto di #Insigne è puro romanticismo, peccato che al @PescaraCalcio strategia e programmazione non siano di casa da almeno 16 anni. Qui la lista degli acquisti di gennaio. Come al solito svincolati fermi da mesi o prestiti secchi. x.com