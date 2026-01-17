A dicembre continua la crescita dei prestiti a famiglie e imprese ma media tassi mutui sale a 3,37%

A dicembre 2025, i prestiti concessi a famiglie e imprese hanno mantenuto un trend di crescita, sebbene i tassi medi sui mutui siano saliti al 3,37%. Nel frattempo, i crediti deteriorati netti si sono ridotti a 29,7 miliardi di euro rispetto ai 30,1 miliardi di giugno, indicando una lieve diminuzione nel livello di esposizioni rischiose. Questi dati riflettono l’andamento del mercato creditizio nel contesto economico attuale.

A dicembre 2025, l’ammontare dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto del 2,3% su base annua, in accelerazione rispetto a novembre (+2,1%), quando i prestiti alle famiglie erano cresciuti del 2,3% e quelli alle imprese dell’1,8%. Per le famiglie è il dodicesimo mese consecutivo in cui si è registrato un incremento e per le imprese è il sesto mese consecutivo in cui sono cresciuti i finanziamenti. Il dato, mette in evidenza il rapporto mensile dell’Abi (gennaio 2026) conferma dunque che la ripresa non si ferma e continua. C’è però lieve aumento dei tassi sia sui mutui che alle imprese. Per quanto riguarda i tassi di interesse sui prestiti bancari, invece, a dicembre il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è rimasto invariato al 3,97% mentre a crescere di poco sono il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni (3,37% contro il 3,30% nel mese precedente; 4,42% a dicembre 2023) e il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese (3,64% contro 3,52% nel mese precedente; 5,45% a dicembre 2023). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

