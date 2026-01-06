Preghiera della sera 6 Gennaio 2026 | Dissipa le mie tenebre

La preghiera della sera del 6 gennaio 2026 invita a chiedere a Dio di dissipare le nostre tenebre interiori. Recitarla questo martedì ci aiuta a ringraziare il Signore per la giornata passata, riflettendo sulle benedizioni ricevute e affidando a Lui le nostre preoccupazioni. È un momento di quiete e di confronto, per riconoscere la presenza divina nelle piccole cose e prepararsi al riposo con serenità.

"Dissipa le mie tenebre". È la preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell'universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito.

Preghiera della sera 5 Gennaio 2026: “Apri il mio cuore a Te” - Questo lunedì con la preghiera della sera chiediamo questa grazia al Signore Gesù Cristo ... lalucedimaria.it

Preghiera della sera - 6 gennaio 2026

