Un automobilista è finito nel torrente dopo aver perso il controllo dell’auto, a causa della scarsa visibilità sulla strada. L’incidente è avvenuto a Montalto Pavese, quando il conducente ha scivolato lungo una scarpata di circa otto metri. Per salvargli la vita, i vigili del fuoco hanno dovuto usare tecniche di soccorso speleo-alpine, riuscendo a portarlo in salvo.

MONTALTO PAVESE (Pavia) È uscito di strada precipitando in un torrente scivolando in una scarpata di circa 8 metri ed è stato necessario impiegare le tecniche speleo-alpine per recuperare un automobilista. L’incidente si è verificato poco dopo le 22 di giovedì lungo la sp198, nel territorio comunale di Montalto Pavese. Un’auto che stava percorrendo la provinciale, è uscita di carreggiata terminando la sua corsa nel letto di un torrente dopo aver compiuto un volo di circa 8 metri in una scarpata. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Broni che ha operato insieme al personale sanitario per raggiungere il conducente rimasto incastrato nell’abitacolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Precipita in un torrente. Conducente salvato

Montalto Pavese, oggi pomeriggio, un uomo di 45 anni è finito con l’auto nel torrente in fondo a una scarpata di circa otto metri, dopo aver perso il controllo dell’auto sulla strada provinciale.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Precipita in un torrente. Conducente salvato; Precipita con l’auto nel torrente in fondo alla scarpata: salvato dai vigili del fuoco; Maltempo nel cosentino, torrente Busento esonda a Dipignano; Auto precipita in una scarpata a Montalto Pavese: conducente salvato dopo volo di 8 metri.

Montalto Pavese, precipita con l’auto nel torrente in fondo alla scarpata: salvato dai vigili del fuocoTragedia sfiorata sulla strada provinciale 198. I pompieri sono riusciti a estrarre il conducente dal veicolo, consegnandolo poi alle cure dei soccorritori che lo hanno portato in ospedale ... msn.com

Automobilista esce di strada e finisce in una scarpata, ferito non graveUn'auto è finita nel letto di un torrente, dopo essere uscita di strada e precipitata da una scarpata da un'altezza di circa 8 metri, nel territorio del comune di Montalto Pavese. L'incidente è avvenu ... ansa.it

Dovrebbe essere recuperata questa mattina la mucca che lunedì pomeriggio era finita in un torrente, precipitando per circa una ventina di metri, a Buggio, in alta val Nervia. I vigili ... facebook