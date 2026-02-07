La Pixel Watch 3 si rivela utile anche durante gli allenamenti: può rilevare la frequenza cardiaca in tempo reale mentre si pedala su Peloton. Basta indossarla, e il sensore interno monitora costantemente il battito, eliminando la necessità di altri dispositivi. Una funzione ancora poco conosciuta, ma che può fare la differenza per chi si allena seriamente.

Questo testo illustra come il Pixel Watch 3 possa fungere da sensore di frequenza cardiaca in tempo reale durante le sessioni su Peloton, offrendo un controllo continuo senza necessità di accessori aggiuntivi. Viene analizzata l’operatività, i prerequisiti e i passi pratici per ottenere una sincronizzazione fluida tra orologio e ciclo di allenamento, con una panoramica sui benefici di avere la frequenza cardiaca visualizzata in tempo reale durante l’allenamento. pixel watch 3 e peloton: monitoraggio cardio in tempo reale. La connessione tra Pixel Watch 3 e Peloton permette di utilizzare il dispositivo come monitor live della frequenza cardiaca durante l’uso delle bike o dei treadmill della linea Peloton, senza dover acquistare unità dedicate. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Pixel watch funzione poco conosciuta che potenzia gli allenamenti con la giusta attrezzatura

