Marco Rossi ha stabilito il record nei 100 metri perché ha corso in appena quindici secondi. La sua velocità supera quella dei giovani atleti, che di solito impiegano più tempo. Durante la gara, Rossi ha mantenuto un ritmo accelerato fin dal primo metro, sorprendendo gli spettatori presenti.

Non ci sono solo l’encomiabile forza di volontà, la disciplina, le capacità di resistenza da applaudire. Chi ha superato gli 80 anni e si cimenta negli sport può arrivare a fornire prestazioni che sarebbero apprezzabili anche per chi, di primavere, ne ha contate la metà. Nell’atletica leggera, il record mondiale dei 100 metri maschili è di 15“08, a una velocità media di quasi 24 kmh, mentre nei 400m si scende sotto gli 80 secondi, ritmi che richiedono una potenza anaerobica d’eccezione. Nel nuoto, il primato degli 800 stile libero sfiora i 13 minuti, un tempo che batte il 70% dei nuotatori amatoriali trentenni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il panorama politico italiano vede Fratelli d’Italia consolidare il suo primato nei sondaggi, con Giorgia Meloni ancora riconfermata come leader più apprezzata.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Amazon stabilisce un nuovo record di velocità nelle consegne Prime: nel 2025 in Italia oltre 230 milioni di prodotti consegnati in giornata o in un giorno; Milano Cortina 2026, ecco i giovani in rampa di lancio: da Rafael Mini (portabandiera di San Marino) a Giada D'Antonio, tutte le nuove...; Università: le donne si laureano di più, ma fanno lavori più precari e con stipendi più bassi; Articolo - Ciò che gli atleti olimpici vedono e gli spettatori no: la neve artificiale rende le gare di sci più veloci e rischiose, ed è ovunque.

PIÙ VELOCI DEI GIOVANI. Nei 100 metri il primato è di quindici secondiNon ci sono solo l’encomiabile forza di volontà, la disciplina, le capacità di resistenza da applaudire. Chi ha superato ... sport.quotidiano.net

L’essenza dell’attesa Siamo abituati al tutto e subito, in una generazione dove i più giovani vanno sempre più veloci, imparano prima e meglio. Ci sentiamo schiacciati dalle novità, un oggi che non ti da tempo di riempirti d’aria, che già te l’hanno fatta consuma facebook