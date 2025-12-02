100 metri il più grande anime di Netflix del 2025

l’attesa per il film d’animazione “100 METERS” su netflix nel 2025. Nel panorama delle produzioni anime del 2025, Netflix si è distinta per la vasta offerta di titoli di qualità, spaziando da esclusive come The Summer Hikaru Died e Sakamoto Days a contenuti disponibili anche su altre piattaforme come Dandadan. Tra le produzioni più attese, si colloca il film d’animazione “100 METERS”, in programmazione per la fine dell’anno, che promette di conquistare il pubblico di appassionati e critica. dettagli del film e data di uscita. quando uscirà “100 METERS”. Il film sarà disponibile su Netflix a partire dal 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

