Pisa-Milan Serie A tra Olimpiadi e recuperi | rossoneri a caccia di punti per consolidare la vetta

Il Milan ha giocato oggi a Pisa, perché deve recuperare una partita rinviata e mantenere il primo posto in campionato. La squadra rossonera cerca punti importanti, dato che il calendario si fa sempre più fitto con impegni olimpici in vista. La partita si svolge in un clima teso, con i giocatori che cercano di adattarsi alle tante sfide ravvicinate.

Pisa-Milan: Sfida in Serie A tra Calendario Stretto e Impegni Olimpici. Il Milan è sceso in campo oggi, venerdì 13 febbraio 2026, per affrontare il Pisa in trasferta nella venticinquesima giornata di Serie A. Una partita cruciale per i rossoneri, galvanizzati dalla recente vittoria contro il Bologna, mentre il Pisa cerca di consolidare la propria posizione in classifica dopo il pareggio ottenuto a Verona. La sfida si inserisce in un calendario particolarmente intenso per entrambe le squadre, con il Milan impegnato anche nel recupero della partita contro il Como. Calendario Infuocato e Obiettivi in Gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Lucchese affronta il San Giuliano al Porta Elisa in una partita decisiva.

Loftus-Cheek e Modric hanno segnato i gol decisivi nel match tra Pisa e Milan, che si è concluso con un punteggio di 2-1 a favore dei rossoneri.

Pisa-Milan 1-2, risultato finale della partita di Serie A: decide un gol di Modric, gli highlightsPisa-Milan di Serie A 1-2: il risultato finale, gol di Loftus-Cheek, Loyola e Modric. Gli highlights, la cronaca e il tabellino PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré (86?

Pisa vs Milan saranno tra i protagonisti della 25° giornata di Serie A 2025/2026.

Nel primo tempo di Pisa-Milan

Pisa-Milan, Allegri: "Un po' addormentati ma può essere una gara chiave"