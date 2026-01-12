Fiorentina-Milan Nkunku salvatore e critiche ad Allegri | le reazioni dei tifosi sui social

Dopo il pareggio tra Fiorentina e Milan, i commenti dei tifosi sui social evidenziano una valutazione positiva di Nkunku, considerato salvatore della squadra. Contestualmente, aumentano le critiche rivolte a Allegri, con opinioni contrastanti sulla gestione e le scelte tecniche. Le reazioni rispecchiano l’attenzione degli appassionati alle recenti prestazioni e alle dinamiche delle rispettive squadre.

Fiorentina-Milan 1-1, Nkunku salva i rossoneri con un gol a pochi minuti dalla fine. I tifosi sui social iniziano a criticare anche Allegri. Fiorentina-Milan 1-1, le pagelle: Maignan (7) salva il Milan, Nkunku (7) regala un punto ai rossoneri, Kean (5), che errore. Fullkrug crea, Nkunku segna. Ma stavolta sono Pulisic e Leao a tradire il Milan. Fiorentina-Milan 1-1: Nkunku risponde a Comuzzo - Con un grande secondo tempo, i viola fermano sul pari un Milan che nel primo tempo ha avuto ben quattro occasioni per sbloccare la gara con Pulisic.

Fiorentina-Milan 1-1, Allegri inciampa ancora: Juve a -4, Nkunku e la traversa salvano Max - I rossoneri si fermano ancora dopo il pari interno contro il Genoa: viola avanti con Comuzzo e raggiunti nel finale dalla firma del francese ... tuttosport.com

Pagelle Fiorentina-Milan 1-1, i voti: disastro Estupinan e salvagente Nkunku - 1 al termine di una partita che ha visto i rossoneri riuscire a pareggiare i conti nel finale con un gol di Nkunku che ha raggiunto i viola avanti ... calciomercato.it

Pagelle Fiorentina-Milan: Maignan decisivo (7); Pavlovic dorme (5), Estupinan distratto (5) x.com

