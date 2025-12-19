Rabiot stoccata all’arbitro dopo Napoli-Milan | Avrebbe potuto fare meglio È così da diverse partite

Dopo la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, Adrien Rabiot non ha nascosto il suo disappunto nei confronti dell’arbitro, sottolineando come alcune decisioni avrebbero potuto essere gestite meglio. Il centrocampista francese si è espresso con fermezza, evidenziando le sue opinioni sulla direzione della partita e mostrando tutta la sua determinazione.

