Pisa-Milan 1-2 un lampo di Modric nel finale lascia accesi i sogni scudetto

Luka Modric ha segnato un gol decisivo nei minuti finali, portando il Milan a vincere 2-1 contro il Pisa all’Arena Garibaldi. La squadra milanese ha conquistato i tre punti grazie a una rete di Loftus-Cheek al 39° del primo tempo. La partita è stata combattuta e il risultato potrebbe influenzare la corsa allo scudetto.

Il Milan ha battuto il Pisa 2-1 all'Arena Garibaldi nell' anticipo di Serie A di stasera. I rossoneri sono passati in vantaggio con un gol di Loftus-Cheek al 39esimo del primo tempo. Alla ripresa, il Pisa segna il gol del pareggio con una rete di Felipe Loyola al 71esimo. All'85esimo ci pensa Luka Modric a segnare il gol che porta i rossoneri alla vittoria. Nel recupero espulso Rabiot. In classifica il Milan torna a -5 dall'Inter. In settimana, i rossoneri torneranno in campo per recuperare la partita contro il Como. Pisa Milan 1-2, i rossoneri vincono nel finale: decide una rete di Modric. Il Milan ha conquistato una vittoria a Pisa grazie a un gol di Modric negli ultimi minuti. Il Milan soffre ma passa nel finale a Pisa: Modric regala i tre punti ai rossoneri. Luka Modric ha deciso la partita, regalando al Milan una vittoria di misura contro il Pisa. Pisa-Milan 1-2, le pagelle: Modric (7,5) è immenso e Ricci (6,5) è decisivo. Loyola (6,5) spaventa il Diavolo. Il Milan torna in campo dopo quasi dieci giorni di pausa e si aggiudica tre punti pesanti a Pisa. I rossoneri, nell'anticipo della 25a giornata di Serie A, hanno giocato una gara combattuta. Il Milan batte 2-1 il Pisa alla Cetilar Arena nella sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A 2025/26. Il Diavolo si prende una vittoria cruciale ma faticosissima. Adrien Rabiot, durante il recupero di Pisa-Milan, ha commesso un fallo (molto dubbio) al limite dell'area ed è stato ammonito dall'arbitro Fabbri; il francese era diffidato, ma ha continuato a protestare ed è stato poi espulso con un rosso diretto.