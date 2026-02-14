Pierdavide Carone torna a esibirsi dal vivo dopo un periodo difficile, causato da un infortunio che lo ha costretto a fermarsi. La sua voglia di ripartire si nota nelle prime performance, dove affronta il palco con energia e determinazione. Il cantautore romano, nato nel 1988, ha deciso di utilizzare le proprie esperienze, anche quelle dolorose, come ispirazione per le sue nuove canzoni.

Pierdavide Carone riparte dal palco e guarda avanti. Il cantautore romano, classe 1988, continua a portare avanti il proprio percorso artistico con coerenza e maturità, trasformando le esperienze personali, anche le più difficili, in materia viva per la sua musica. A quindici anni dal successo di Di notte, il rapporto con il pubblico resta saldo, alimentato da live intensi e da una narrazione sempre più consapevole. Ma perché si dice che i detti non sbagliano mai? È proprio vero, infatti, che "non è tutto oro ciò che luccica". Dopo la malattia di suo padre, il cantautore ha dovuto affrontare la sua.

© Ildifforme.it - Pierdavide Carone riparte dal live e guarda al futuro: “Il dolore è diventato la mia forza”

Antonio Maggio e Pierdavide Carone uniscono le loro voci

