Antonio Maggio e Pierdavide Carone tornano a collaborare in Greta, un brano intimo che racconta una storia personale legata a un tema universale. Esce venerdì 23 gennaio Greta ( Dischi dei Sognatori distr. ADA Music Italy Warner ), il nuovo brano che vede Antonio Maggio e Pierdavide Carone tornare a collaborare insieme, dopo la fortunata esperienza del Diamoci del Tour. Un pezzo intimo e profondo, nato da una storia personale che unisce i due artisti e che si apre a un tema universale. Greta è una canzone vera, intensa, necessaria. Nasce dall’amicizia tra Antonio e Pierdavide, che hanno scritto e composto il brano insieme, con la produzione di Le Ore. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Antonio Maggio e Pierdavide Carone duettano nel singolo Greta

Pierdavide Carone il nuovo album è "CARONE": "C'è un brano che quasi mi vergognavo a pubblicare. Grato a Maria De Filippi e ad Amici. Lucio Dalla? Ecco cosa ha fatto per me Sanremo" – Intervista Video

Nel nuovo disco di Pierdavide Carone ci sono anche Alex Britti e Gigliola Cinquetti

