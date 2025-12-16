L'articolo esplora il ruolo di Luigi Di Maio nella scena politica italiana, analizzando le sue strategie e il suo approccio distintivo. Attraverso una riflessione sulle teorie di Carl Schmitt e Machiavelli, si indaga come la politica possa essere il risultato di forza o astuzia, evidenziando le dinamiche che guidano il successo politico.

© Formiche.net - Phisikk du role – Luigi Di Maio e la politica vincente

La politica vincente può essere esito di un atto di forza, secondo la visione di Carl Schmitt, oppure il frutto di un’astuzia stile Machiavelli che, comunque, anche per l’inventore della scienza politica, non è sempre estranea alla violenza. C’è chi, però, può vantarsi di riuscire a cogliere risultati con una naturale morbidezza, un soft power quasi istintuale, senza ricorrere alla forza e senza brandire violenza. Solo con dosi massive di moral suasion. Quando tutto questo avviene bisogna riconoscere un talento speciale. È il caso di Luigi Di Maio, in procinto di ricevere dall’Onu l’incarico di coordinatore speciale per il piano di pace in Medio Oriente. Formiche.net

