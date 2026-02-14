La sindaca di Sogliano, Tania Bocchini, ha denunciato che i criteri attuali per classificare i Comuni montani rischiano di escludere il suo paese, lasciando sempre più giovani senza prospettive. La Bocchini, anche presidente dell’Unione Rubicone e Mare, ha detto che questa scelta potrebbe portare a una riduzione dei servizi e a un ulteriore spopolamento. Il segretario del Pd, Alessandro Chella, ha condiviso questa preoccupazione, sottolineando come le regole penalizzino le comunità più piccole e isolate. La questione ha suscitato polemiche tra i rappresentanti locali, che chiedono modifiche alle norme

Pesanti critiche, a Sogliano, arrivano dalla sindaca Tania Bocchini che è anche presidente dell’Unione Rubicone e Mare e dal segretazio del Pd Alessandro Chella per i criteri di classificazione dei Comuni montani, che nella formulazione attuale escludono anche il Comune soglianese. Dice Tania Bocchini: "Nel 2025 abbiamo conferito le funzioni montane all’Unione e stiamo strutturando ufficio e politiche dedicate: eventuali ricadute negative non riguarderebbero un singolo Comune, ma l’intero sistema territoriale. La legge sulla montagna contiene anche molti elementi positivi. Tuttavia, il punto critico riguarda i criteri con cui vengono ridefiniti i Comuni montani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Perderemo sempre più giovani"

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Atomico Puccio Dj - Sempre giovani

Argomenti discussi: Perderemo sempre più giovani.

Perderemo sempre più giovaniPesanti critiche, a Sogliano, arrivano dalla sindaca Tania Bocchini che è anche presidente dell’Unione Rubicone e Mare e dal segretazio del Pd Alessandro Chella per i criteri di classificazione dei Co ... ilrestodelcarlino.it

Pensioni 2026/ Divari tra giovani e anziani a parità d’età lavorativaLa riforma pensioni 2026 penalizza i più giovani, creando un divario generazionale importante con le vecchie generazioni. Ecco le differenze ... ilsussidiario.net

Rosetti (capo degli arbitri Uefa): “Forse abbiamo tutti dimenticato perché è nato il Var, si va troppo al video” "Ci perderemo un rigore ogni tanto, però si evitano quelli francamente inesistenti. Il Var è nato per correggere errori chiari e ovvi". https://www.ilnapolist facebook