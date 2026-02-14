Perché il tuo portafoglio è ancora fermo al Novecento mentre i capitali corrono sui mercati privati

Giovanni Rossi si chiede perché il suo portafoglio resta indietro rispetto ai mercati privati, anche se i capitali continuano a spostarsi verso queste opportunità. Questa domanda, che molti ignorano, dovrebbe spingere gli investitori a riflettere su scelte più aggiornate. Nel frattempo, pochi consulenti finanziari in Italia affrontano apertamente il problema, lasciando molti a navigare nel dubbio.

C’è una domanda che pochi investitori si pongono e nessun consulente finanziario, in Italia, sta formulando con la necessaria franchezza. È una domanda scomoda, perché mette in discussione la grammatica elementare dell’investimento così come l’abbiamo imparata: se i grandi capitali istituzionali – fondi pensione, compagnie assicurative, fondi sovrani – stanno silenziosamente spostando l’allocazione del risparmio globale dai mercati pubblici verso quelli privati, perché i portafogli dei risparmiatori italiani sono ancora bloccati nella dicotomia ottocentesca tra BTP e azioni? La risposta è il decoupling ciclico tra mercati quotati e non quotati: una separazione strutturale dei cicli valutativi e dei flussi di capitale che rappresenta la più grande asimmetria informativa e allocativa del 2026.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il Canada sta aumentando gli investimenti privati nel settore della difesa, offrendo un modello interessante per altri Paesi.

Molti italiani non si rendono conto che il loro portafoglio di investimenti potrebbe nascondere spese o strategie sbagliate.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Macro Thinking: dai grandi cicli economici alla costruzione del portafoglio; Anche l’Europa ha le sue magnifiche: ecco quali sono e il prodotto per puntarci; Queste small cap hanno guadagnato il +81% in soli otto giorni: scopri perchè - Investing.com; Moneyfarm: Opinioni e Recensioni 2026. Rendimenti e Commissioni.

Perché il tuo portafoglio è ancora fermo al Novecento mentre i capitali corrono sui mercati privatiIl grande disallineamento. Perché il tuo portafoglio è ancora fermo al novecento mentre i capitali corrono sui mercati privati: un’analisi sul decoupling ciclico tra mercati pubblici e privati e le su ... bergamonews.it

Come proteggere il tuo portafoglio dai dazi di Trump? Ecco le strategie di 4 gestori per resistere alla volatilitàSui mercati è suonato l’allarme: allacciate le cinture di sicurezza perché la turbolenza è tornata e non lascia scampo. Come racconta la cronaca dell’escalation della guerra dei dazi nell’ultima ... milanofinanza.it

Portafoglio con dettaglio dorato logato. Dimensioni 10,8 cm L X 7,6 cm A X 3,8 cm -30% @novecentoclothing #novecentoclothing #vetrine #shopping #saldi #sale #sales #abbigliamentodonna #emmemarella #weekendmaxmara #liujo #tommyjeans #hanita facebook