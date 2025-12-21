Il Canada accelera sui capitali privati per finanziare la Difesa Appunti per l’Europa

Il Canada sta aumentando gli investimenti privati nel settore della difesa, offrendo un modello interessante per altri Paesi. Questa strategia rappresenta un esempio di come il settore privato possa contribuire al finanziamento delle spese militari, in un contesto di crescente complessità geopolitica. Il tema solleva riflessioni importanti anche per l’Europa, che si confronta con sfide simili. Appunti per l’Europa.

Uno degli esempi più interessanti per rispondere all’annosa questione sul finanziamento delle spese militari viene da un Paese che difficilmente si tende ad associare a questi temi: il Canada. Che sia un modo per aumentare il peso diplomatico del Paese in sede Nato o una risposta alle allusioni circa un futuro come 51esimo stato Usa – probabilmente entrambi –, l’ex dominion britannico sta prendendo seriamente il tema del proprio riarmo, e anche di come finanziarlo. Il governo guidato da Mark Carney, che ha annunciato che la spesa per la difesa salirà al 2% del Pil entro il 2026 e al 5% entro il 2035, sta puntando su un modello innovativo, che si concentra sull’attrazione di capitali privati verso l’industria della difesa canadese. 🔗 Leggi su Formiche.net

