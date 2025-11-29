Il Modello Como | perché Cesc Fabregas non soffre di vertigini…

Il Como di Cesc Fabregas continua a sorprendere in Serie A: è legittimo parlare, a nostro modo di vedere, di “ Modello Como “. Un team, quello lombardo, che ha dimostrato anche ieri sera col Sassuolo come non sia impossibile scalare in fretta posizioni di classifica. Altro che soffrire di vertigini.. Una piazza che vuol sognare in grande, pur vedendo un équipe praticamente senza alcun italiano in rosa. (il leader Alessandro Gabrielloni, lo ricordiamo (rileggi al precedente link), è passato di recente in prestito alla Juve Stabia, in serie B). Un gioco concreto e divertente, quello del Cesc Mondiale, con concezione spagnola. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Il Modello Como: perché Cesc Fabregas non soffre di vertigini…

