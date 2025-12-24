Esiste un modo giusto di dire addio? E se proprio dobbiamo affrontare la morte di una persona amata, possiamo farlo con umorismo, dignità e tanto, tantissimo amore? Goodbye June risponde di sì a entrambe le domande. E lo fa con delicatezza, senza mai scivolare nel melodramma strappalacrime. Il film – che segna il debutto alla regia di Kate Winslet – arriva oggi su Netflix. Prima di sbarcare sulla piattaforma, Goodbye June è stato proiettato per alcune settimane in una manciata di cinema selezionati tra Gran Bretagna e Stati Uniti, dove ha già fatto parlare di sé. Merito della sua capacità di affrontare un tema così difficile con grazia e un cast incredibile. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Una famiglia disfunzionale, una madre morente, un addio che diventa un regalo. Kate Winslet regista con Helen Mirren in "Goodbye June"

