Pauroso incidente | macchina si rovescia e prende fuoco automobilista miracolato

Un’auto si rovescia e prende fuoco sulla strada tra Perugia e Bettolle, causando grande spavento tra i passanti. L’incidente si è verificato vicino alla galleria Volumni, quando il conducente ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato e ha subito un principio di incendio. Fortunatamente, l’automobilista è riuscito a uscire dall’auto in tempo, evitando il peggio.

Perugia, 14 febbraio 2026 – Un pauroso incidente e un automobilista miracolato. Accade sulla Perugia Bettolle in direzione Perugia, nei pressi della galleria Volumni. E’ qui che nella mattina di sabato 14 febbraio un’auto si è ribaltata. L’automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo, un suv. L’auto è “planata” al lato della strada, poco oltre il guard rail rimanendo in bilico. Immediate sono state le chiamate ai numeri d’emergenza. I soccorsi. Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco della sede centrale di Perugia. Miracolato l’automobilista, che è riuscito ad uscire autonomamente dal mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

