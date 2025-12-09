Perde il controllo della macchina e si schianta | gravissimo un automobilista
Un anziano di 73 anni è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in piazza Mazzini a San Giorgio su Legnano, nell’hinterland nord-ovest di Milano.L’incidenteTutto è accaduto poco prima delle 10.30, come riportato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
