paura in provincia di palermo 50enne arrestato dopo aver picchiato la moglie il figlio minorenne con violenza

A Baucina, un uomo di 50 anni ha aggredito la moglie e il figlio minorenne, portando all’arresto dell’uomo per maltrattamenti. La violenza si è scatenata durante una lite domestica, lasciando tracce di sangue e grande paura tra i vicini.

Un arresto per maltrattamenti contro familiari e conviventi: questo il bilancio di un intervento dei Carabinieri a Baucina, Palermo. Un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver aggredito la moglie e il figlio minorenne nella loro abitazione. L’episodio si è verificato alla presenza dei figli e ha richiesto l’intervento dei sanitari. L’arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto il divieto di avvicinamento alle vittime e l’applicazione del braccialetto elettronico. Un caso di maltrattamenti a Baucina vicino Palermo L’episodio si è verificato presso l’abitazione dell’indagato a Baucina (Palermo). 🔗 Leggi su Virgilio.it

Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito la famiglia con violenza, scatenando una serie di maltrattamenti che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine.

I carabinieri di Padova hanno arrestato un uomo gambiano di 27 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, dopo aver compiuto una rapina con violenza ai danni di un ragazzo.

