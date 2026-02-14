Pattinaggio di velocità 500 metri | oro e record olimpico per Stolz Rosanelli 17°

Jordan Stolz ha vinto l’oro nei 500 metri di pattinaggio di velocità a Milano-Cortina 2026, stabilendo anche il nuovo record olimpico con il tempo di 33”77. La sua prestazione ha sorpreso gli spettatori, che hanno visto il giovane statunitense superare nettamente gli avversari. Nel frattempo, il italiano Rosanelli si è classificato al 17° posto, affrontando con determinazione la gara.

Jordan Stolz domina la finale olimpica dei 500 metri a Milano-Cortina 2026 con il nuovo record olimpico di 33"77. Podio completato da De Boo e Dubreuil, 17° l'azzurro Jeffrey Rosanelli. Il ghiaccio di Milano incorona Jordan Stolz. Lo statunitense conquista l'oro olimpico nei 500 metri di pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano-Cortina 2026 firmando anche il nuovo record olimpico: 33"77. Uno start bruciante e una chiusura potente permettono all'americano di imporsi in una finale di altissimo livello, nella quale solo due atleti riescono a scendere sotto il muro dei 34 secondi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it LIVE Speed skating, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: oro e record olimpico per Stolz, bene Rosanelli Durante la settima giornata di gare a Milano Cortina, Stolz ha conquistato l'oro e stabilito un nuovo record olimpico, causando grande entusiasmo tra gli spettatori. Lollobrigida oro e record olimpico nei 3000 metri del pattinaggio di velocità Nel giorno del suo 35° compleanno, Francesca Lollobrigida fa il regalo più bello.