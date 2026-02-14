LIVE Speed skating Olimpiadi 2026 in DIRETTA | oro e record olimpico per Stolz bene Rosanelli

Durante la settima giornata di gare a Milano Cortina, Stolz ha conquistato l’oro e stabilito un nuovo record olimpico, causando grande entusiasmo tra gli spettatori. Stolz ha dimostrato una grande forza, superando la concorrenza con una performance eccellente. Nel frattempo, Rosanelli ha ottenuto un risultato positivo, confermando la sua crescita nel settore. La competizione continua a regalare emozioni intense e momenti di grande tensione.

Con la vittoria di Jordan Stolz termina la settima giornata dello speed skating ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Domani si tornerà sul ghiaccio con un programma speculare a quello odierno: alle 16.00 il via dei quarti di finale dell'inseguimento a squadre maschili ed alle 17.