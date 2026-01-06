Paola Caruso nuovo amore dopo le nozze annullate? Lo scatto con Fabio Talin a Capodanno

A pochi mesi dall’annullamento del matrimonio, Paola Caruso sembra aver ritrovato un nuovo affetto. Durante Capodanno, la showgirl ha condiviso sui social uno scatto da Saint Moritz con Fabio Talin, imprenditore. La foto e la dedica hanno suscitato interesse tra i follower, aprendo nuove ipotesi sulla sua vita sentimentale.

