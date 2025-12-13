L’anticipo delle 20.45 Atalanta di rincorsa Palladino alla carica | Contro il Cagliari come col Chelsea

L’Atalanta cerca una svolta fondamentale nella corsa alla zona Champions, iniziando dall’anticipo delle 20.45 contro il Cagliari. Rincorsa e determinazione sono le parole d’ordine, con Palladino pronto a guidare i nerazzurri in una sfida chiave, evocando la grinta delle grandi occasioni come quella contro il Chelsea. Una serata importante per il prosieguo della stagione.

L’Atalanta vuole iniziare la “remuntada“ verso la zona Champions, cominciando da stasera nell’anticipo delle 20.45 contro il Cagliari alla New Balance Arena. Dea con tutta la parte sinistra della classifica da scalare. "Abbiamo la forza e la qualità per riuscirci. Per noi è un obbligo. Dobbiamo essere ambiziosi, ma anche consapevoli della situazione e umili. È chiaro che per riuscirci dovremo infilare un filotto di vittorie", avverte Raffaele Palladino, che stasera vuole rivedere la stessa squadra di martedì contro il Chelsea. "Dobbiamo ripartire da questo spirito, che rappresenta il dna dell’Atalanta. Sport.quotidiano.net

