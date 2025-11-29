Pagelle Juve Cagliari | TOP E FLOP dopo il primo tempo

Juventusnews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Pagelle Juve Cagliari: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadum) – Pagelle Juve Cagliari: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 202526 TOP: Yildiz, Kalulu FLOP: Kostic, Locatelli VOTI Al termine del match .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pagelle juve cagliari top e flop dopo il primo tempo

© Juventusnews24.com - Pagelle Juve Cagliari: TOP E FLOP dopo il primo tempo

Altre letture consigliate

pagelle juve cagliari topJuve-Cagliari, diretta Serie A: risultato in tempo reale. Palestra show, risponde Yildiz, Vlahovic ko - I bianconeri sfidano la squadra di Pisacane: la cronaca live del match valido per la 13ª giornata di campionato ... Lo riporta tuttosport.com

pagelle juve cagliari topKoopmeiners nel pre gara: «Juve, puntiamo a vincere! Ecco cosa abbiamo bisogno per il grande salto» - Le parole del centrocampista bianconero Teun Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di DAZN alla vigilia della sfida tra Juve ... Riporta calcionews24.com

pagelle juve cagliari topTop 11 italiani 12a giornata: Pobega-Mandragora gol pesanti. Borrelli, doppietta da sogno - Corvi (Parma): Suzuki si rompe un dito e il Parma va ad ingaggiare lo svincolato spagnolo Guaita, dalla tenera età di 38 anni, perché temeva di restare a porta vuota. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Juve Cagliari Top