Ex Fcu Enrico Melasecche | Entro marzo il completamento della Terni-Ponte San Giovanni Ereditata una situazione disastrosa

L’ex FCU, ora sotto nuova gestione, sta lavorando al potenziamento della linea Terni-Ponte San Giovanni, con obiettivo di completare i lavori entro marzo. La tratta, precedentemente trascurata, presenta una situazione complessa, ereditata da anni di abbandono. Il progetto mira a migliorare i collegamenti e a favorire una mobilità più efficiente, segnando un passo importante per la riqualificazione della rete ferroviaria locale.

Una rinascita dal sapore di resurrezione. La linea ferroviaria ex FCU ha pregustato il dolce sapore del potenziamento. Eppure siamo soltanto agli albori di un processo di restyling iniziato con la visita del Ministro Matteo Salvini, risalente all'8 febbraio del 2024. La tratta è suddivisa in quattro sub-linee e due di queste sono ad oggi inutilizzabili. Addirittura il segmento Città di Castello-Sansepolcro è connotato da vegetazione rigogliosa ed abbandono totale. A metà del mese di settembre del 2017 il servizio ferroviario venne sospeso per intero. Da tale interruzione è possibile ripartire per ricostruire la storia (più o meno recente) dell'ormai ex Fcu "Ereditammo dalla precedente giunta Marini – afferma il consigliere regionale Enrico Melasecche – una situazione disastrosa.

