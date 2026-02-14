Olimpiadi Milano Cortina 2026 in gara solo 13 atleti e russi e 7 bielorussi vietata bandiera e obbligo scritta Individuale Neutrale

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, solo 13 atleti, tra cui alcuni russi e bielorussi, partecipano con un permesso speciale e senza poter mostrare la propria bandiera. La Federazione Internazionale ha imposto loro di gareggiare come “Individuale Neutrale” e di indossare una scritta che indica questa condizione. Questa decisione riguarda atleti che hanno già gareggiato in passato, ma non permette loro di rappresentare ufficialmente i loro Paesi durante l’evento.