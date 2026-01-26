Claudio Carlomagno la notizia shock dal carcere | cosa succede

Claudio Carlomagno, attualmente detenuto, ha appreso dalla cella della morte dei suoi genitori, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, trovati impiccati nella loro abitazione. La notizia rappresenta un evento tragico e coinvolge direttamente la sua famiglia, suscitando attenzione sulle circostanze di questa perdita. La vicenda rimane sotto indagine, mentre si attendono sviluppi ufficiali per chiarire le modalità e le cause di quanto accaduto.

Dalla cella del carcere in cui si trova, Claudio Carlomagno ha appreso della morte dei suoi genitori, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, trovati impiccati nella loro villetta. Una tragedia che si innesta su un’altra tragedia ancora più grande, in una sequenza di eventi che in pochi giorni ha cancellato un’intera famiglia e lasciato un bambino di dieci anni al centro di un vuoto difficile anche solo da immaginare. La comunicazione del doppio suicidio avviene mentre Carlomagno è detenuto da una settimana nel carcere di Civitavecchia, accusato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo con oltre venti coltellate e di averne occultato il corpo in un terreno vicino all’azienda di famiglia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Claudio Carlomagno, dopo la morte dei genitori è appena arrivata la notizia dal carcereClaudio Carlomagno, recentemente coinvolto nell’indagine per il femminicidio di Federica Torzullo, ha ricevuto la notizia della morte dei suoi genitori, avvenuta in circostanze tragiche.

