Tifosi biancorossi oggi ultimo giorno di prevendita | domani botteghino aperto ma prezzi più alti In Toscana già venduti 564 biglietti

Oggi è l'ultimo giorno di prevendita per la partita Forlì-Arezzo, in programma domani alle 17.30 allo stadio ‘Morgagni’. I tifosi biancorossi possono acquistare i biglietti fino alle 19 presso le ricevitorie della provincia di Forlì-Cesena e online su Vivaticket. Domani il botteghino sarà aperto, ma i prezzi saranno più alti. In Toscana sono già stati venduti 564 biglietti.

Prosegue la prevendita per Forlì-Arezzo, in programma domani (ore 17.30) allo stadio 'Morgagni'. I sostenitori biancorossi potranno acquistare i biglietti fino alle 19 di oggi presso le ricevitorie della provincia di Forlì-Cesena e online sul portale Vivaticket. I prezzi oscillano dai 24 euro (14 per i minori di 18 anni) della tribuna centrale ai 12 (7 il ridotto) della gradinata locali, passando per i 20 (10 il ridotto) della tribuna laterale. Mentre i bambini sotto i 6 anni potranno entrare gratis allo stadio solo se accompagnati da un adulto munito di regolare titolo di accesso. Questi i punti vendita Vivaticket in città: edicola Bartolucci (via Seganti 3A), tabaccheria Framar - punto Snai (via Gramsci 98), La Caffetteria (via Ravegnana 146A), tabaccheria Contrada Grande (via Giorgio Regnoli 97).

