Occupazione all' ex depuratore di Romagnano | come stanno le cose e perché c' è disagio tra i residenti

L’occupazione abusiva dell’ex depuratore di Romagnano è iniziata mesi fa, creando tensioni tra i residenti. La presenza di persone senza permesso ha portato a problemi di sicurezza e degrado nel quartiere. Le proteste dei cittadini aumentano, chiedendo interventi immediati alle autorità. La situazione resta irrisolta e alimenta il disagio quotidiano di chi vive vicino all’area.

“Da troppo tempo la comunità di Romagnano convive con l’occupazione abusiva dell’area dell’ex depuratore. Ora la situazione è arrivata a un punto di svolta. La seduta del Consiglio Circoscrizionale Ravina-Romagnano dello scorso 2 febbraio ha segnato un passaggio politico fondamentale e ha finalmente messo nero su bianco il profondo disagio dei residenti, inviando una formale richiesta di chiarimento alla Giunta. È la conferma definitiva che le mie preoccupazioni erano, e sono, assolutamente fondate”. A dire queste parole è il consigliere comunale di FdI Daniele Demattè che su questo tema battaglia da ben cinque anni.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Messina è stata inclusa tra le città italiane monitorate dall’Istat per il disagio socio-economico, evidenziando un basso tasso di occupazione e redditi ridotti.

