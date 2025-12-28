Messina tra le città italiane mappate dall’Istat per il disagio socio-economico | basso tasso di occupazione e redditi ridotti

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Messina è stata inclusa tra le città italiane monitorate dall’Istat per il disagio socio-economico, evidenziando un basso tasso di occupazione e redditi ridotti. Questa analisi consente di comprendere meglio le sfide sociali ed economiche presenti nel territorio, offrendo dati utili per interventi mirati e politiche di sviluppo adeguate. La mappatura rappresenta un passo importante verso una valutazione più accurata delle condizioni di vita nella città.

Messina si aggiunge alle città italiane in cui il disagio socio-economico può finalmente essere misurato con precisione. L’ultimo rapporto dell’Istat scende sotto la soglia comunale e identifica aree circoscritte in cui condizioni di vulnerabilità economica, occupazionale ed educativa si. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

messina tra le citt224 italiane mappate dall8217istat per il disagio socio economico basso tasso di occupazione e redditi ridotti

© Messinatoday.it - Messina tra le città italiane mappate dall’Istat per il disagio socio-economico:basso tasso di occupazione e redditi ridotti

Leggi anche: Disagio socio-economico 2021: la nuova mappa ISTAT delle città italiane

Leggi anche: Occupazione al 62,7%: è il tasso più alto mai registato dall’Istat. Ma cala tra i giovani. Disoccupazione giù: 6%

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.