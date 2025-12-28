Messina tra le città italiane mappate dall’Istat per il disagio socio-economico | basso tasso di occupazione e redditi ridotti
Messina è stata inclusa tra le città italiane monitorate dall’Istat per il disagio socio-economico, evidenziando un basso tasso di occupazione e redditi ridotti. Questa analisi consente di comprendere meglio le sfide sociali ed economiche presenti nel territorio, offrendo dati utili per interventi mirati e politiche di sviluppo adeguate. La mappatura rappresenta un passo importante verso una valutazione più accurata delle condizioni di vita nella città.
Messina si aggiunge alle città italiane in cui il disagio socio-economico può finalmente essere misurato con precisione. L’ultimo rapporto dell’Istat scende sotto la soglia comunale e identifica aree circoscritte in cui condizioni di vulnerabilità economica, occupazionale ed educativa si. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
