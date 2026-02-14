Occupazione all' ex depuratore di Romagnano | come stanno le cose e perché c' è disagio tra i residenti
L’occupazione abusiva dell’ex depuratore di Romagnano prosegue da mesi, creando tensioni tra i residenti. La causa principale risiede nella presenza di persone che si sono insediate senza autorizzazione, suscitando preoccupazione tra chi abita nelle vicinanze. La situazione si aggrava perché l’area, abbandonata da tempo, rischia di diventare un punto di discarica a cielo aperto.
“Da troppo tempo la comunità di Romagnano convive con l’occupazione abusiva dell’area dell’ex depuratore. Ora la situazione è arrivata a un punto di svolta. La seduta del Consiglio Circoscrizionale Ravina-Romagnano dello scorso 2 febbraio ha segnato un passaggio politico fondamentale e ha finalmente messo nero su bianco il profondo disagio dei residenti, inviando una formale richiesta di chiarimento alla Giunta. È la conferma definitiva che le mie preoccupazioni erano, e sono, assolutamente fondate”. A dire queste parole è il consigliere comunale di FdI Daniele Demattè che su questo tema battaglia da ben cinque anni.🔗 Leggi su Trentotoday.it
