Alla Casa-museo Antonio Ligabue di Gualtieri è stata inaugurata una mostra dedicata ad Augusto Daolio. Esposte le sue opere e oggetti originali, in occasione del suo compleanno, il 18 febbraio. La mostra vuole rendere omaggio al talento dell’ex frontman dei Nomadi, che ha lasciato un segno importante nella musica italiana.

E’ aperto alla Casa-museo Antonio Ligabue di Gualtieri una mostra di opere e di oggetti originali di Augusto Daolio, a ricordo del suo compleanno (18-2-1957). "Tutto è partito da una canzone, ‘Dàm un Bès’, - spiega Giuseppe Caleffi, il curatore della Casa museo - che legherà sempre Augusto ad Antonio Ligabue". Visitabile fino al 2 marzo, la mostra si arricchisce dei contributi di Mirko Colombo e Lorenzo Immovilli. Colombo ha alle spalle 50 anni di esperienze radiofoniche, per approdare oggi a Mikroradio. L’ex dj e fondatore radiofonico è organizzatore di eventi che hanno fatto la storia della Bassa Reggiana (assieme all’attuale direttore della Casa museo Caleffi), fra cui le feste Antistress del 1° maggio e ‘Risuonati’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tutto è partito da ‘Dàm un Bés’. Opere dal genio di Augusto Daolio

Approfondimenti su Dàm un Bés

L’Associazione Studi Storici Sorrentini presenta il XV Certamen Tassianum, un concorso dedicato al grande poeta Torquato Tasso.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Dàm un Bés

Argomenti discussi: Prelievi, stop al business. Tutto è partito da esposti; Gli spot auto scorretti che fanno rumore; Pizza, fainè e aperitivi, la Boulangerie di Sennori diventa un fenomeno social con milioni di visualizzazioni; Maserati a fuoco, schianto e black out: il piromane di Altidona incastrato dalle spycam, è un 48enne.

Prelievi, stop al business. Tutto è partito da espostiDopo le polemiche sulle limitazioni al servizio a domicilio, interviene l’Ast ... msn.com

Futuro Nazionale, cosa sappiamo sul nuovo partito di Roberto VannacciLa certezza è arrivata oggi, 3 febbraio, con l’addio alla Lega da parte del generale: Inseguo un sogno, e vado lontano. Futuro Nazionale. Il mio impegno, da sempre, è quello di cambiare l'Italia, ha ... tg24.sky.it

«Nomadincontro» per il sociale: i disegni di Augusto Daolio, tra l'Emilia di Guccini e dei migranti. Migrazione, incontri e identità sono i temi di «Noi vagabondi, storie migranti», appuntamento che in memoria del frontman dei Nomadi Augusto Daolio torna anch - facebook.com facebook