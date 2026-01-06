L' alcol non perdona quando un solo bicchierino può riaccendere la dipendenza e come trovare aiuto a uscirne a Palermo
L’alcol può sembrare un gesto quotidiano, ma per alcune persone rappresenta un rischio reale di ricaduta e dipendenza. A Palermo, esistono servizi e risorse disponibili per chi desidera affrontare questa sfida e trovare supporto. Informarsi e chiedere aiuto sono passi fondamentali per prevenire i pericoli legati all’abuso di alcool e favorire un percorso di recupero.
C'è un gesto che sembra innocuo, quasi dovuto: il calice alzato a mezzanotte, il brindisi di Capodanno che "tanto è solo per festeggiare". E invece, per chi ha avuto una dipendenza dall'alcol, quella scena può diventare l'inizio di un domino perfetto. "Una sola bevuta", ci si dice. "Una sola.
Un gesto banale, quasi automatico, ma basta poco per una ricaduta. Tra meccanismi biologici, tolleranza sociale e segnali sottovalutati, ecco che smettere di bere non è una questione di forza. Il dirigente dell'Asp Spinnato: "Chi è alcolista lo è per sempre" - facebook.com facebook
