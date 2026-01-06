L' alcol non perdona quando un solo bicchierino può riaccendere la dipendenza e come trovare aiuto a uscirne a Palermo

L’alcol può sembrare un gesto quotidiano, ma per alcune persone rappresenta un rischio reale di ricaduta e dipendenza. A Palermo, esistono servizi e risorse disponibili per chi desidera affrontare questa sfida e trovare supporto. Informarsi e chiedere aiuto sono passi fondamentali per prevenire i pericoli legati all’abuso di alcool e favorire un percorso di recupero.

