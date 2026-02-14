Non ha voluto materiali ignifughi mi ha detto di avere parenti in alte posizioni a Crans-Montana Il fornitore inguaia i Moretti
Il fornitore ha riferito di aver evitato materiali ignifughi perché conosceva persone influenti a Crans-Montana, tra cui parenti di qualcuno in alto in paese. Questo ha causato problemi legali ai proprietari de Le Constellation, coinvolti nel disastro. Sul luogo dell’incendio, si scoprono nuovi elementi che complicano la loro posizione.
Sul disastro di Crans-Montana continuano a emergere dettagli che aggravano la posizione dei proprietari de Le Constellation. A un mese e mezzo dalla strage di ragazzini, a un mese e mezzo dalla morte di 41 adolescenti tra le fiamme del locale svizzero la notte di Capodanno, il Tg1 è riuscito a raggiungere telefonicamente il fornitore degli arredi a cui si sono rivolti i Moretti quando hanno ristrutturato la struttura. Quello che è emerso è la conferma di una negligenza di base, di una sottovalutazione del rischio, che ha portato poi a quanto, purtroppo, è accaduto. "Ho venduto ai Moretti tutto quello che c'era in quel locale: parquet, divani, sedie.
Il caso dell’ambasciatore trattenuto in Italia riguarda la vicenda di Jacques Moretti, coinvolto in questioni di sicurezza e materiali ignifughi.
Tg1. . La #strage di #Crans Montana con l’intervista esclusiva del giornalista Rai al fornitore del Constellation che dice: “L’arredamento non era a norma”. L’intervista integrale andrà in onda lunedì alle 9.50 su Rai1 a Storie Italiane. #Tg1 Alessandro Politi facebook
In vista dell'inchiesta italosvizzera, parla Alfredo Zampogna, avvocato dei genitori di Chiara Costanzo, giovane morta nel rogo di Crans-Montana: «Troppi errori, dalle autopsie non eseguite alla mancata indagine sul patrimonio dei Moretti» x.com