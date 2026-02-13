Nba All Star Game 2026 | quando e dove vederlo

L’All Star Game 2026 si svolgerà a Los Angeles il 16 febbraio, attirando i più forti giocatori della NBA che si sfideranno nella tradizionale partita delle stelle, con l’obiettivo di intrattenere i tifosi e mostrare il talento dei migliori atleti del campionato.

I migliori giocatori Nba si sfidano a Los Angeles nel consueto appuntamento annuale dell’ All Star Game. Una tradizione del basket nordamericano che quest’anno prende il via domenica 15 febbraio alle 23 (ora italiana), all’Intuit Dome, casa dei Clippers. A inaugurare l’evento sarà il match tra il Team Stars e il Team World. Quest’anno il presidente Nba Adam Silver ha pensato a un format innovativo: un triangolare nel quale si sfidano due squadre composte da giocatori statunitensi e una con cestisti provenienti dal resto del mondo. Una selezione di campioni come LeBron James, Kevin Durant, Luka Doncic e Anthony Edwards. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La città di Los Angeles si prepara a ospitare l’NBA All-Star 2026, un evento che promette di essere unico nel suo genere.

Molti appassionati aspettano con curiosità l'arrivo di

