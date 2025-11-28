Napoli Romelu Lukaku punta ad una convocazione per la partita contro la Juventus
Romelu Lukaku vede finalmente la luce in fondo al tunnel. L’attaccante del Napoli, fermo da mesi dopo il gravissimo infortunio estivo, avrebbe ormai completato l’ultima fase del percorso di recupero e si starebbe avvicinando rapidamente al rientro in gruppo. A Castel Volturno filtra un cauto ottimismo: le sensazioni sono positive. Lukaku ha attraversato settimane complesse, segnate . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
