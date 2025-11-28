Napoli Romelu Lukaku punta ad una convocazione per la partita contro la Juventus

Dailynews24.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Romelu Lukaku vede finalmente la luce in fondo al tunnel. L’attaccante del Napoli, fermo da mesi dopo il gravissimo infortunio estivo, avrebbe ormai completato l’ultima fase del percorso di recupero e si starebbe avvicinando rapidamente al rientro in gruppo. A Castel Volturno filtra un cauto ottimismo: le sensazioni sono positive. Lukaku ha attraversato settimane complesse, segnate . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

napoli romelu lukaku puntaNapoli, Romelu Lukaku punta ad una convocazione per la partita contro la Roma - L'attaccante del Napoli, fermo da mesi dopo il gravissimo infortunio estivo, avrebbe ormai ... Riporta dailynews24.it

napoli romelu lukaku puntaNapoli, si avvicina il rientro di Lukaku: ecco la prima data cerchiata in rosso - 1 ai danni dell'Atalanta grazie alla doppietta di uno scatenato Neres e al primo ... Si legge su fantamaster.it

napoli romelu lukaku puntaGAZZETTA - Napoli, Lukaku verso il ritorno, ci sono due soluzioni per schierarlo, il dettaglio - Lo conferma La Gazzetta dello Sport, che evidenzia il carisma dell'attaccante belga, pronto a rientrare in campo dopo l'infortunio occorso questa estate. Riporta napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Romelu Lukaku Punta