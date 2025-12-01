Roma Napoli Soulé bloccato e Buongiorno protagonista | così la squadra di Antonio Conte ha fermato i giallorossi all’Olimpico e conquistato il primo posto
Roma Napoli, Soulé bloccato e Buongiorno protagonista: la mossa tattica di Conte porta i tre punti ai partenopei! L’analisi tattica del match Il derby del Sole contro il Napoli si è trasformato in una serata da dimenticare per Matías Soulé, il giovane talento giallorosso. In un match che avrebbe potuto essere il trampolino di lancio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
Roma-Napoli, le pagelle: Lobotka illumina il gioco, Dybala non incide Vai su X
Serie A, Roma-Napoli 0-1: aggancio dei partenopei al Milan in vetta. Atalanta-Fiorentina 2-0 Per la Dea un gol per tempo, Moise Kean colpisce un palo. I toscani restano in fondo alla classifica a pari merito con il Verona sconfitto 2-1 dal Genoa. Pisa-Inter 0-2, - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Napoli 0-1, gol e highlights: decide Neres, Conte primo col Milan - È il Napoli a prendersi il big match dell'Olimpico: la squadra di Conte vince 1- Da sport.sky.it
Pagelle Roma-Napoli: Svilar-Vanja, portieri da urlo. Soulé innocuo, Neres incontenibile - Il nuovo modulo è una certezza, sbanca l'Olimpico con merito e manda un segnale al campionato ... Riporta tuttosport.com
I voti di Roma-Napoli 0-1: Koné poco concreto, Soulé in difficoltà - Pellegrini ci prova con qualche lampo, Mancini lotta e sgomita ... Da ilromanista.eu