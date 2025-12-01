Roma Napoli, Soulé bloccato e Buongiorno protagonista: la mossa tattica di Conte porta i tre punti ai partenopei! L’analisi tattica del match Il derby del Sole contro il Napoli si è trasformato in una serata da dimenticare per Matías Soulé, il giovane talento giallorosso. In un match che avrebbe potuto essere il trampolino di lancio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma Napoli, Soulé bloccato e Buongiorno protagonista: così la squadra di Antonio Conte ha fermato i giallorossi all’Olimpico e conquistato il primo posto