musica e commedia il teatro in valdelsa

Oggi, nella Valdelsa, il teatro si anima con spettacoli di musica e commedia, attirando molti spettatori. La scelta di proporre diverse performance nasce dall’obiettivo di offrire intrattenimento vario a tutta la comunità. In programma ci sono concerti e rappresentazioni che si svolgeranno in vari teatri locali, pronti ad accogliere il pubblico con entusiasmo.

Dalla musica alle commedie, quello odierno sarà un sabato ricco di appuntamenti nei teatri della Valdelsa. Alle 21.30 al Margherita di Marcialla torna la rassegna " Jazz & Wine " con il concerto jazz di Francesco Cangi & The Lonely Rockets. Sul palcoscenico saliranno Francesco Cangi (trombone e synth, nella foto), Riccardo Onori (chitarra), Antonio Amabile (tastiere e synth) e Donald Renda (batteria). Informazioni sul sito web eventimusicpool.it e allo 055 240397. Al termine del concerto, degustazione d’eccellenza dei vini della Fattoria "La Spinosa". Primo spettacolo della nuova stagione "Ammira Teatro", invece, alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

