lisa buckwitz chiude in vetta la prima prova del monobob italiane lontane

La prima prova del monobob ai Giochi di Milano Cortina si chiude con Lisa Buckwitz in testa. La tedesca mette in chiaro le sue intenzioni e si tiene in pole position, mentre le italiane sono ancora lontane. Alle sue spalle, si prepara un duello tra Germania e Stati Uniti, con le americane pronte a rispondere. La gara entra nel vivo e la sfida tra le nazioni promette spettacolo.

Si annuncia un duello Germania-Stati Uniti nel monobob? Lisa Buckwitz, infatti, ha chiuso al comando la prima manche di allenamento della gara di monobob femminile, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ma alle sue spalle è un vero e proprio scontro tra teutoniche e statunitensi. Sul tracciato ampezzano Lisa Buckwitz ha chiuso il primo allenamento con il tempo di 59.92 con 5 centesimi di vantaggio sulla statunitense Elana Meyers Taylor, mentre è terza la sua connazionale Kaillie Humphries a 7. Quarta posizione per l’australiana Bree Walker in 1:00.00 a 8 centesimi, quinta la tedesca Laura Nolte con un distacco di 11 centesimi a braccetto con la statunitense Kaysha Love. 🔗 Leggi su Oasport.it

