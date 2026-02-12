La prima prova del monobob ai Giochi di Milano Cortina si chiude con Lisa Buckwitz in testa. La tedesca mette in chiaro le sue intenzioni e si tiene in pole position, mentre le italiane sono ancora lontane. Alle sue spalle, si prepara un duello tra Germania e Stati Uniti, con le americane pronte a rispondere. La gara entra nel vivo e la sfida tra le nazioni promette spettacolo.

Si annuncia un duello Germania-Stati Uniti nel monobob? Lisa Buckwitz, infatti, ha chiuso al comando la prima manche di allenamento della gara di monobob femminile, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ma alle sue spalle è un vero e proprio scontro tra teutoniche e statunitensi. Sul tracciato ampezzano Lisa Buckwitz ha chiuso il primo allenamento con il tempo di 59.92 con 5 centesimi di vantaggio sulla statunitense Elana Meyers Taylor, mentre è terza la sua connazionale Kaillie Humphries a 7. Quarta posizione per l’australiana Bree Walker in 1:00.00 a 8 centesimi, quinta la tedesca Laura Nolte con un distacco di 11 centesimi a braccetto con la statunitense Kaysha Love. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lisa Buckwitz chiude in vetta la prima prova del monobob. Italiane lontane

