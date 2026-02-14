Mondini carica la Francesco Francia | Dobbiamo credere al primo posto

Andrea Mondini, allenatore della Francesco Francia, ha dichiarato che la squadra deve credere nella prima posizione, sottolineando l'importanza di mantenere alta la concentrazione. Durante l’allenamento di ieri, ha insistito sulla necessità di migliorare le prestazioni e di lavorare con determinazione, anche in vista delle prossime sfide cruciali. La squadra si prepara con entusiasmo per affrontare le gare decisive, consapevole che ogni dettaglio può fare la differenza nella corsa al vertice.

Quando coach Andrea Mondini indica la Luna, non c’è nessuno stolto a guardare il dito. Questo perché il tecnico della Francesco Francia, seconda forza del girone G di serie C a -4 dalla vetta, è uno da grandi cicli e da crescite organiche. Come d’altro canto racconta la sua storia da allenatore, fra settori giovanili e prime squadre (storica la promozione in C Gold nella stagione 20202021 con l’Sg Fortitudo). Oggi alle 19 è prevista una soirée che può dire tanto del futuro del club di Zola Predosa: in via dello Sport arriva infatti la capolista Lg Competition. Coach, partiamo dallo scorso weekend. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

