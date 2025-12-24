Arrivato al Milan nelle battute finali del mercato estivo, Adrien Rabiot ha impiegato pochissimo tempo a diventare uno dei punti fermi della squadra. Titolare inamovibile a centrocampo, il francese ha ritrovato Massimiliano Allegri, allenatore che lo conosce a fondo dopo l’esperienza condivisa alla Juventus e che lo ha voluto fortemente anche a Milano. In una lunga intervista rilasciata a Sky, Rabiot ha raccontato il suo ambientamento e la crescita del gruppo, sottolineando come l’impatto con il nuovo contesto sia stato immediato, nonostante una rosa ampia e ricca di alternative. “Avremmo potuto fare qualche punto in più”. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Rabiot carica il Milan: “Con Allegri possiamo puntare al primo posto”

Rabiot: "Il Milan ha tanti tifosi, ti fa capire la grandezza del club: quando ero alla Juve non me ne rendevo conto" - Adrien Rabiot, centrocampista francese arrivato sul finale di mercato estivo in rossonero perché fortemente voluto dal tecnico Massimiliano Allegri, si è concesso in vista di ... milannews.it