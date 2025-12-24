Rabiot carica il Milan | Con Allegri possiamo puntare al primo posto
Arrivato al Milan nelle battute finali del mercato estivo, Adrien Rabiot ha impiegato pochissimo tempo a diventare uno dei punti fermi della squadra. Titolare inamovibile a centrocampo, il francese ha ritrovato Massimiliano Allegri, allenatore che lo conosce a fondo dopo l’esperienza condivisa alla Juventus e che lo ha voluto fortemente anche a Milano. In una lunga intervista rilasciata a Sky, Rabiot ha raccontato il suo ambientamento e la crescita del gruppo, sottolineando come l’impatto con il nuovo contesto sia stato immediato, nonostante una rosa ampia e ricca di alternative. “Avremmo potuto fare qualche punto in più”. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Leggi anche: Calaiò sulla lotta scudetto: “Il Milan può puntare al primo posto , hanno questo vantaggio…
Leggi anche: Il Milan rimonta sul Torino 3-2 e torna primo: Rabiot e Pulisic suonano la carica
Milan, Rabiot dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana: Gli arbitri non stanno facendo bene; Scintille tra Allegri e Conte: cosa è successo durante Napoli-Milan di Supercoppa italiana; Hojlund show e Napoli in finale di Supercoppa: Milan eliminato e scintille tra Conte e Allegri; Le formazioni ufficiali di Napoli-Milan (semifinale Supercoppa Italiana).
Rabiot: "Il Milan ha tanti tifosi, ti fa capire la grandezza del club: quando ero alla Juve non me ne rendevo conto" - Adrien Rabiot, centrocampista francese arrivato sul finale di mercato estivo in rossonero perché fortemente voluto dal tecnico Massimiliano Allegri, si è concesso in vista di ... milannews.it
Rabiot a Sky: "Leao è cambiato, tutti vogliamo che Maignan resti al Milan. Scudetto? Non è impossibile" - Ecco le sue parole: Sulla prima parte di stagione del Milan: "Qui mi sono trovato bene subito: abbiamo fatto finora un ... milannews.it
Il sogno scudetto di Rabiot: "Pronto per il mio primo tatuaggio" - Nell'intervista esclusiva, il centrocampista del Milan spiega i suoi progetti, il rapporto con la squadra, Allegri, i tifosi e ... sport.sky.it
Cosa ne pensate A Riyadh, il #Napoli conquista la finale di Supercoppa Italiana battendo il #Milan 2-0 grazie alle reti di Neres e Hojlund. La sfida è stata segnata da un’altissima tensione tra le panchine, esplosa dopo un contatto tra Rabiot e Politano che - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.