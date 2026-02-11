Milano-Cortina | gli italiani in gara oggi 11 febbraio

Questa mattina gli atleti italiani scendono in pista a Milano-Cortina per le gare di oggi 11 febbraio. I velocisti dello sci alpino affrontano il super G, mentre nel biathlon Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi si sfidano nell’individuale femminile. La giornata si presenta intensa per gli sportivi italiani, pronti a dare il massimo davanti al pubblico.

I velocisti azzurri dello sci alpino saranno impegnati nel super G, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nell'individuale femminile di biathlon ad Anterselva Settimo giorno di gare alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, mercoledì 11 febbraio. 10:00 Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini trampolino normale, salto (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin) 11:00 Sci acrobatico: Gobbe donne, qualificazione 2

Oggi, mercoledì 11 febbraio, si corre l’ottava giornata delle Olimpiadi Invernali a Milano e Cortina.

Oggi, mercoledì 11 febbraio, le Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono in diretta in tv.

LIVE Olimpiadi, in diretta le gare oggi a Milano Cortina: Franzoni per l’oro nel Super G, Wierer e Vittozzi da medaglia nel biathlonGiorno 6 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 11 febbraio con gli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it

Gli italiani in gara oggi, 11 febbraio, alle Olimpiadi Milano Cortina: programma, orari, medaglie e podiTorna in scena lo sci alpino con il SuperG maschile che vede tra i protagonisti i nostri 4 azzurri: Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer e Dominik Paris. Grande attesa anche per i dopp ... corriere.it

