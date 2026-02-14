Milano Cortina profilattici introvabili al Villaggio degli atleti | promessa una nuova fornitura

A causa della rapida richiesta, i preservativi distribuiti gratis agli atleti nel Villaggio di Cortina d’Ampezzo si sono esauriti prima della metà dei Giochi. Ora, le autorità promettono di inviare nuove scorte per risolvere il problema. Un rappresentante degli organizzatori ha confermato che i rifornimenti sono in arrivo e saranno disponibili per tutti gli atleti.

“Nuove forniture” stanno per raggiungere il Villaggio olimpico di Cortina d’Ampezzo, dopo che le scorte iniziali di preservativi distribuiti gratuitamente agli atleti sono andate esaurite ben prima del giro di boa dei Giochi. Dall’organizzazione filtra la rassicurazione, i rifornimenti sono stati predisposti e arriveranno a breve, così da ripristinare la dotazione prevista. La vicenda, tra il serio e il faceto, è diventata uno dei temi più chiacchierati dietro le quinte della manifestazione. Mentre le gare proseguono tra medaglie e record, nei residence che ospitano le delegazioni si è diffusa una richiesta tanto semplice quanto esplicita, nuove scorte, e in fretta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano Cortina, profilattici introvabili al Villaggio degli atleti: promessa una nuova fornitura Milano Cortina, “nel Villaggio anche i profilattici”: la sorpresa degli atleti Gli atleti che stanno visitando il Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026 si sono trovati davanti a una sorpresa inaspettata. Olimpiadi Milano-Cortina 2026: nel Villaggio anche kit igienici e profilattici per la salute degli atleti. Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, nel Villaggio Olimpico ci sono novità che sorprendono. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Milano Cortina: nei villaggi olimpici preservativi quasi terminatiSono andati a ruba in pochi giorni i preservativi offerti gratuitamente agli atleti di Milano-Cortina. Ne sono stati utilizzati 10 mila da 2.800 atleti. (ANSA) ... ansa.it Olimpiadi Milano Cortina: terminati i preservativi distribuiti gratuitamente. Ogni atleta ne ha usati quattro (in media)La notizia è stata resa nota il giorno di San Valentino. La sciatrice malgascia Mialitiana Clerc: Molti li utilizzano, ma c’è anche chi li regala agli amici ... msn.com MILANO CORTINA | Sono andati a ruba in pochi giorni i preservativi offerti gratuitamente agli atleti di Milano-Cortina. "Ne sono stati utilizzati 10 mila da 2.800 atleti. Come si dice, a voi la scelta", ha detto il portavoce del Cio Mark Adams. #ANSA facebook Milano Cortina, le Olimpiadi con le medaglie più "generose" di sempre x.com