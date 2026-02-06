Olimpiadi le speranze di medaglia dell’Italia | l’obiettivo è il record di Lillehammer l’incognita è sugli ori

Le squadre italiane si preparano alle Olimpiadi con l’obiettivo di superare il record di Lillehammer. Le speranze di medaglie sono alte, ma restano incerte le possibilità di conquistare gli ori. Gli atleti italiani puntano a migliorare i risultati delle ultime edizioni, consapevoli delle sfide che li aspettano. La strada è lunga e i margini di miglioramento ci sono, ma la competizione sarà dura.

Confermare la crescita che l’intero movimento sportivo italiano, ed in particolare quello invernale, ha dimostrato negli ultimi anni ed edizioni olimpiche. Migliorare, se possibile, il risultato di Pechino 2022. Con un sogno nel cassetto, neanche troppo nascosto o irraggiungibile: battere in casa lo storico record di Lillehammer ’94, cioè sfondare la fatidica quota delle 20 medaglie olimpiche. È questo il grande obiettivo con cui l’Italia arriva ai Giochi di Milano-Cortina 2026, dove si disputeranno 116 gare in 16 sport, mai così tante: basti dire che a Torino 2006, dove l’Italia chiuse con 5 ori e 11 podi totali, furono 84 eventi in 7 discipline, un aumento del 40% in 20 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi, le speranze di medaglia dell’Italia: l’obiettivo è il record di Lillehammer, l’incognita è sugli ori Approfondimenti su Olimpiadi Invernali Speed skating, Olimpiadi 2026: le speranze di medaglia dell’Italia La squadra italiana di speed skating si prepara a scendere in pista per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma ancora non si sa se potrà fare bottino di medaglie. Snowboard, Olimpiadi 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Il PGS punta alla tripletta L’Italia spera in una medaglia di successo nello snowboard alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Olimpiadi Invernali Argomenti discussi: Olimpiadi Milano-Cortina, gli italiani in gara: il programma delle finali e le speranze di medaglie; Olimpiadi Milano Cortina 2026: le speranze di medaglia dell’Italia giorno per giorno. Tutte le carte; Olimpiadi, giorno per giorno le speranze di medaglia per l’Italia a Milano-Cortina; Verso Milano-Cortina, il punto sugli azzurri: spedizione da record per puntare alle 20 medaglie. Olimpiadi, le speranze di medaglia dell’Italia: l’obiettivo è il record di Lillehammer, l’incognita è sugli oriDa Goggia a Wierer: le speranze di medaglia dell'Italia per Milano-Cortina 2026 tra sci, biathlon e la locomotiva dalle cosiddette discipline minori ... ilfattoquotidiano.it Olimpiadi Milano Cortina 2026, il programma completo di oggi: discipline, eventi, orari, italiani in gara e speranze di medaglia per gli AzzurriDopo i primi appuntamenti che hanno aperto ufficiosamente i Giochi, le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo con il programma di giovedì ... thesocialpost.it Al via le Olimpiadi sulle nevi fiemmesi: le speranze del radiocronista dei Giochi, del parroco di Predazzo e dei 35 trentini in gara. Poi la discussione sull’analisi del Parco Adamello Brenta sui grandi carnivori, la Vita Trentina di Pierpaolo Comai, correttore di bo facebook New Podcast! "Olimpiadi tra dubbi e speranze" on @spreaker #marionicoliello #milanocortina2026 #olimpiadi #unibs x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.