Milano-Cortina il medagliere dei Giochi invernali

La Norvegia ha conquistato 18 medaglie, tra cui 8 argenti, durante i Giochi di Milano-Cortina, portando a casa più premi rispetto ad altri paesi. La squadra italiana ha ottenuto un totale di 18 medaglie, con 6 ori, 3 argenti e 9 bronzi, che le permettono di condividere il secondo posto in classifica con la Norvegia. Gli Stati Uniti seguono con 14 medaglie, mentre Francia e Germania hanno rispettivamente conquistato 10 e 11 premi. La lotta per il podio continua, con molte nazioni che puntano a migliorare i loro risultati nelle prossime gare.

Roma, 13 feb. (askanews) – Questo il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina. 1 Norvegia oro 8 argento 3 bronzo 7 totale 18 2 Italia oro 6 argento 3 bronzo 9 totale 18 3 Stati Uniti oro 4 argento 7 bronzo 3 totale 14 4 Francia oro 4 argento 5 bronzo 1 totale 10 5 Germania oro 4 argento 4 bronzo 3 totale 11 6 Svezia oro 4 argento 3 bronzo 1 totale 8 7 Svizzera oro 4 argento 1 bronzo 2 totale 7 8 Austria oro 3 argento 6 bronzo 3 totale 12 9 Giappone oro 3 argento 3 bronzo 8 totale 14 10 Paesi Bassi oro 3 argento 3 bronzo 1 totale 7