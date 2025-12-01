Il Casentino nell’organizzazione sanitaria dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026
Arezzo, 1 dicembre 2025 – C’è anche il Casentino – e con esso l’intera provincia di Arezzo – nel cuore dell’organizzazione sanitaria dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. L’infermiere Andrea Andreucci, originario di Stia, è stato nominato Venue Medical Supervisor del Milano Speed Skating Stadium (MSS), la nuova struttura olimpica che ospiterà le gare di pattinaggio di velocità su ghiaccio. Nel suo ruolo, Andreucci sarà responsabile della pianificazione e supervisione della risposta sanitaria all’interno del cluster del nuovissimo Milano Ice Park: dalla stesura dei piani medicali al coordinamento dei team sul campo, garantendo assistenza a atleti, delegazioni, workforce e pubblico durante i test event e le competizioni olimpiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
